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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، تفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومرغليوت ومسكاف عام وكفار جلعادي وتل حاي في إصبع الجليل شمالي إسرائيل.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن مساء السبت في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب فجر الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.