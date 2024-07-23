7 شهداء بالضفة منذ فجر اليوم

7 شهداء بالضفة منذ فجر اليومارتفع عدد شهداء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم، وبلدة سعير شمال شرقي الخليل في الضفة الغربية المحتلة، اليوم، إلى 7 أشخاص.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد خمسة أشخاص، بينهم سيدة في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على حارة الحمام بمخيم طولكرم، لافتا إلى أنه تم نقل شهيدة وثلاث إصابات بشظايا رصاص الاحتلال إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وذكر أن جرافة تابعة للاحتلال نكلت بالشهداء وحملتهم إلى مكان خارج المخيم، في حين لا يزال هناك أعداد من الإصابات داخل المخيم يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من نقلهم للمستشفيات، مضيفا أنه سجل استشهاد شابين برصاص الاحتلال في بلدة سعير شمال شرقي الخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة /رأس العاروض/ جنوب بلدة /سعير/، واندلعت موجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الفلسطينيين، وزادت وتيرتها بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ عشرة شهور.