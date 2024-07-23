العالم اليوم - بروج توقع اتفاقية لإنشاء مجمع لإنتاج البولي أوليفين بالصين

انتم الان تتابعون خبر بروج توقع اتفاقية لإنشاء مجمع لإنتاج البولي أوليفين بالصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 04:21 مساءً - أعلنت شركة "بروج"، الإماراتية، الثلاثاء، عن تسريع تنفيذ خططها للنمو في الأسواق الآسيوية الرئيسية من خلال انضمامها لتحالف استراتيجي يسعى لإنشاء وتشغيل مجمع متخصص لإنتاج البولي أوليفين في الصين.

ووقع التحالف الذي يضم "بروج" و"أدنوك" و"بورياليس" على اتفاقية تعاون مع شركة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية وشركة "وانرونغ نيو ماتريالز" (فوجيان) التابعة لها، تبدأ بموجبها "بروج" الرائدة في حلول البولي أوليفين إجراء دراسة جدوى مشتركة لمشروع المجمع الجديد.

وتهدف دراسة الجدوى المشتركة إلى إنشاء مجمع في "فوجو" بمقاطعة "فوجيان" لإنتاج 1.6 مليون طن سنوياً من البولي أوليفين المتخصص، وسيعتمد المجمع في تشغيله على تقنية Borstar® من "بورياليس" وسيستفيد من شبكة مبيعات "بروج" واسعة النطاق.

ويعتزم الشركاء (التحالف وشركة وانرونغ نيو ماتريالز "فوجيان") إنشاء هذا المشروع المشترك مناصفة بواقع 50 بالمئة للتحالف و50 بالمئة لوانرونغ نيو ماتريالز، وذلك عقب الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية.

وستساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في ترسيخ حضور "بروج" في السوق الآسيوية التي تشهد نمواً سريعاً في الطلب على المواد المميزة والمتنوعة عالية الجودة وتعتبر كذلك إنجازاً آخر ضمن مساعي الشركة لتحقيق طموحاتها في النمو الدولي.

وباعتبارها جزءاّ من التحالف، تُركّز "بروج" على الاستفادة من موقعها لتعزيز وجودها في الصين، أكبر أسواق البولي أوليفين وأسرعها نمواً في العالم، والتي يعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البتروكيماويات أحد أهم أولوياتها، فضلاً عن تعزيز مكانة الشركة القوية في السوق.

ويلتزم الشركاء بتحقيق صافي انبعاثات صفري وسيعملون على تطوير منتجات تدعم الاقتصاد الدائري. كما يعتزم الشركاء تشغيل المجمع المتخصص والمخطط له لإنتاج البولي أوليفين بكهرباء خالية من الكربون بنسبة 100 بالمئة بدعم من الحكومة المحلية

وسيتم صياغة الهيكل النهائي للمشروع والالتزامات المالية بعد الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية والتي ستكشف أيضاً عن مبادرات توظيف حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي للتمكن من أتمتة عمليات المجمع.

يذكر أن آسيا تعتبر محركاً رئيساً للطلب على البولي أوليفين، حيث تبلغ حصة الصين حوالي 40 بالمئة من إجمالي الاستهلاك العالمي للبولي أوليفين.

وتتمتع "بروج" بالفعل بتواجد قوي في الصين، حيث تدير مركزاً للتطبيقات ووحدة لإنتاج مواد البولي أوليفين المركبة في شنغهاي. وفي عام 2023، حصلت "بروج" على ما يقارب من 30 بالمئة من إيراداتها من الصين.