نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد "القسام" في مخيم طولكرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي "القضاء على قائد كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية بطائرة مسيرة".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إنه "خلال حملة واسعة النطاق في طولكرم، جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على قائد شبكة "حماس" الإرهابية في منطقة طولكرم".

وأضاف أن "قوات جيش الدفاع التابعة للوحدة الخاصة حاروف والوحدة دوفديفان والوحدة 636 وقوات جهاز الأمن العام وحرس الحدود باشرت الليلة الماضية حملة واسعة النطاق لإحباط الإرهاب في طولكرم كجزء من سلسلة تضم أكثر من 50 عملية لوائية منذ نشوب الحرب".

وتابع "وقد أصابت القوات عددا من المخربين المسلحين خلال تبادل لإطلاق النار ودمرت عبوات ناسفة زرعت تحت المحاور".

وذكر "خلال الحملة أغارت طائرة مسيرة على مخربين ينتمون إلى المنظمات الإرهابية في المنطقة منهم مطلوبون روجوا ونفذوا عمليات إرهابية بحق قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل من منطقة مخيم طولكرم".

وأكد أدرعي أن "من بين من تم القضاء عليهم أشرف نافع وهو قائد "القسام" في مخيم طولكرم ومحمد عوض وهو أحد المخربين التابعين للبنية التحتية الإرهابية في مخيم طولكرم والذي ارتكب عمليات إطلاق نار إرهابية بحق قوات جيش الدفاع، وكان عوض يجمع أموال الإرهاب الكثيرة بهدف تحفيز العمليات الإرهابية في المنطقة وعمل على شراء المعدات والوسائل القتالية اللازمة لنشاط الكتيبة الارهابية".

وخلال هذا الإعلان الذي صرح به أدرعي يكون الجيش الإسرائيلي باستخدامه الطيران المسير في الضفة قد طبق بالفعل تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت التي قالها الأحد الماضي حيث أعلن إزالة القيود على استخدام الطائرات الحربية في الضفة الغربية، وإصدار أوامر للجيش الإسرائيلي "للقضاء" على الكتائب المسلحة فيها.

وقال غالانت: "أصدرنا أوامر للقيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي للقضاء على الكتائب المسلحة بالضفة الغربية".

وأضاف: "قمت أيضا بإزالة القيود على استخدام المسيرات العسكرية في الضفة الغربية لتقليل تعريض حياة الجنود للخطر".