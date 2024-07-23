نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: قلقون من اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مسؤول رفيع المستوى في منظمة الصحة العالمية عن "قلقه البالغ" من احتمال تفشي الأوبئة في قطاع غزة بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي.

وأوضح رئيس فريق منظمة الصحة العالمية المعني بحالات الطوارئ الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أياديل ساباربيكوف "لم نجمع بعد عينات بشرية لذا ما زال غير واضح إن كان هناك أي شخص مصاب بالفيروس بالفعل".

لكنه أقر في تصريحاته للصحفيين في جنيف عبر الفيديو من القدس "أشعر بقلق بالغ" كما حذرمن خطر الأمراض المعدية على حياة سكان القطاع.

وذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن "شبكة مختبرات شلل الأطفال العالمية" عثرت على فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح من النوع 2 في ست عينات من مياه الصرف الصحي تم جمعها من مواقع المراقبة البيئية في قطاع غزة بتاريخ 23 تموز/يوليو.

ويحتوي نوع من اللقاحات ضد شلل الأطفال، وهو مرض مميت يصيب عادة الأطفال تحت سن الخامسة، كميات صغيرة ضعيفة ولكنها حية من فيروس شلل الأطفال التي قد تؤدي أحيانا إلى تفشي الوباء.

ويتكاثر "لقاح شلل الأطفال الفموي" في المعدة وقد ينتقل من شخص لآخر عبر المياه الملوثة بالفضلات البشرية ما يعني أنه لن يؤذي الطفل الذي تلقى اللقاح ولكنه قد يصيب أشخاصا يقطنون في محيط المكان حيث مستويات النظافة والمناعة متدنية.

وبينما تتواصل الدراسات الوبائية وعمليات تقييم المخاطر، قال ساباربيكوف إنه "يشعر بقلق بالغ من احتمال انتشار أي أمراض في غزة التي تعاني من أزمة إنسانية بعد أكثر من تسعة شهور على اندلاع الحرب".

وأضاف "أشعر بقلق بالغ حيال تفشي الأوبئة في غزة" مشيرا إلى "التأكيدات أواخر العام الماضي بأن التهاب الكبد الوبائي (أ) ينتشر والآن قد يكون لدينا شلل الأطفال".

وحذر من أنه "في ظل حالة الشلل في المنظومة الصحية وشح المياه والتعقيم إضافة إلى عدم إمكانية وصول السكان إلى الخدمات الصحية سيكون الوضع سيئا جدا".

وتابع "قد يكون لدينا أشخاص يموتون من مختلف الأمراض المعدية أكثر من أولئك الذين يموتون جراء أمراض مرتبطة بالجروح الناجمة عن الحرب.

وتحدث سباربيكوف عن وضع خطير في غزة "حيث لا تعمل غير 16 من مستشفيات القطاع الـ36 وبشكل جزئي".

وقبل أيام سجّل الجيش الإسرائيلي تركيزا مرتفعا لفيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بقطاع غزة، وأعلن عن إطلاق حملة لتطعيم جنوده هناك ضد الفيروس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له الأحد الماضي إنه "متابعة للتقارير حول وجود فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة، أخذ جيش الدفاع عينات للفحص في مناطق متفرقة والتي تم العثور فيها على آثار لفيروس شلل الأطفال المعدي من خلال الشرب أو ملامسة الفم للمياه المتأثرة".

وأضاف البيان: "في أعقاب ورود هذه المؤشرات، تقرر لدى جيش الدفاع وبالتنسيق مع وزارة الصحة تطعيم القوات المناوِرة من الفيروس من أجل الحفاظ على صحة جنود جيش الدفاع ومواطني إسرائيل".