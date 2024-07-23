العالم اليوم - مسؤول إسرائيلي سابق يروي قصة السنوار مع حراس سجنه

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 06:24 مساءً - كشف القائد السابق للسجون الأمنية في إسرائيل، يعقوب إيمانويل، الثلاثاء، التهديد الذي كان يخيف به زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، الحراس خلال فترة سجنه.

وحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن إيمانويل، فإن االسنوار كان يهدد حراسه بالقول: "انتظروا، سيتم إطلاق سراحي يوما ما وسأستجوبكم".

وأضافت أن مثل هذه العبارات كانت تثير الخوف والقلق بين الحراس.

من جهة أخرى، تحدث يعقوب إيمانويل عن مشكلة الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية، وذكر: "لو كان الوضع أقل ازدحاما لكان بإمكاننا وضع المزيد منهم في الحبس الانفرادي".

وتابع: "نحن في الحاجة إلى بناء المزيد من السجون للتعامل مع الوضع المتفاقم"، كما اقترح بناء منشأة على الحدود الشمالية.

وأكد القائد السابق للسجون الأمنية أن المشكلة تحتاج إلى حلول جذرية لوضع حد للتهديدات وتحسين ظروف الاحتجاز.

وكان السنوار، السجين رقم 7333335، معتقلا في السجون الإسرائيلية منذ عام 1989 حتى أطلق سراحه في 2011.