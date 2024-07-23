الخارجية الصينية تعلن تفاصيل توقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاق مصالحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 06:31 مساءً - قال بيان صادر من الخارجية الصينية إن الفصائل الفلسطينية وقعت على اتفاق إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية اليوم الثلاثاء فى بيجينج الصينية.

وحضر عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وانغ يي الجلسة الختامية لحوار المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية ، وشهد توقيع الفصائل الفلسطينية الـ14 على "إعلان بيجينغ لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وقال وانج يي في كلمته إنه منذ دخول العصر الجديد، طرح الرئيس شي جينبينغ المبادرات والرؤى لعدة مرات حول حل القضية الفلسطينية، مما ساهم بالحكمة الصينية والحلول الصينية لحل القضية الفلسطينية.

وقال البيان والذى وزعته سفارة الصين بالقاهرة منذ قليل، إن الخطوة الأولى هي الدفع بتحقيق الوقف الشامل والدائم والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن وضمان إيصال المساعدات والإغاثة الإنسانية. ويجب على المجتمع الدولي حشد مزيد من الجهود في سبيل وقف إطلاق النار ومنع القتال.

الخطوة الثانية هي الدفع سويا بالحوكمة ما بعد الصراع في قطاع غزة التزاما بمبدأ "حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين". وأكد وزيرالخارجية الصينى أن قطاع غزة جزء مهم لا يتجزأ من فلسطين. ويكون الموضوع الأكثر إلحاحا في المرحلة القادمة هو بدء عملية إعادة الإعمار ما بعد الصراع في أسرع وقت ممكن. يجب على المجتمع الدولي أن يدعم الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة تمارس الإدارة الفعالة في قطاع غزة والضفة الغربية.

أما الخطوة الثالثة هي الدفع بنيل فلسطين العضوية الكاملة للأمم المتحدة وبدء تنفيذ "حل الدولتين". يجب دعم عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة أوسع ومصداقية أكبر وفعالية أكثر، ووضع جدول زمني وخارطة طريق في هذا الصدد.



وأكدت الخارجية الصينية أن وقف إطلاق النار ومنع القتال والإغاثة الإنسانية يمثلوا الأولوية القصوى في الوقت الراهن، ويعد "حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين" المبدأ الأساسي في إعادة الإعمار ما بعد الصراع في قطاع غزة، ويكون "حل الدولتين" المخرج الأساسي في المستقبل. فينبغي أن يدعم المجتمع الدولي أصحاب الشأن لتنفيذ "الخطوات الثلاث" بالموقف الجدي.

وقال وانج يي إن تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية سيأتي بأمل ومستقبل للشعب الفلسطيني، وهو يمثل كذلك خطوة مهمة لحل القضية الفلسطينية وإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، فلا بد من التمسك بالمصالحة بشكل دؤوب دون أي تزعزع. يأمل الجانب الصيني بكل إخلاص أن تحقق الفصائل الفلسطينية إقامة دولة فلسطين المستقلة في يوم مبكر على أساس المصالحة الوطنية، مستعدا لتعزيز التواصل والتنسيق مع الأطراف المعنية لبذل جهود مشتركة لتنفيذ إعلان بيجينغ الذي تم التوصل إليه اليوم.



وألقى كل من رئيس وفد حركة فتح محمود العالول ورئيس وفد حركة حماس موسى أبو مرزوق كلمة نيابة عن الفصائل الفلسطينية، حيث شددا على أن الصين تتمتع بمكانة مهمة وخاصة في قلب الشعب الفلسطيني، وأعربا عن خالص الشكر على ما قدمه الرئيس شي جينبينغ والجانب الصيني من الدعم الدائم والثابت والمساعدة النزيهة لفلسطين منذ زمن طويل، وسجلا تقديرا عاليا لما تضطلع به الصين من المسؤولية كدولة كبيرة، ووقوفها إلى جانب العدالة والإنصاف لصالح فلسطين في المجتمع الدولي، وعبرا عن الشكر الجزيل للجانب الصيني على ما قدمه من الدعم القوي لحوار المصالحة الوطنية الفلسطينية، مؤكدين على تنفيذ هذا الإعلان بشكل جيد وتعزيز الوحدة بين كافة الفصائل ودفع عملية المصالحة، بما يسهم في حل القضية الفلسطينية في يوم مبكر.



حضر الجلسة الختامية كل من ممثلي الفصائل الرئيسية الـ14 في فلسطين وسفراء مصر والجزائر والسعودية وقطر والأردن وسورية ولبنان وروسيا وتركيا لدى الصين أو ممثليهم.