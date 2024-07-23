أوكرانيا تمدد العمل بالأحكام العرفية 3 أشهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 07:32 مساءً - مدّد البرلمان الأوكراني العمل بالأحكام العرفية والتعبئة الحالية، لمدة 3 أشهر أخرى حتى مطلع نوفمبر المقبل، في خطوة كانت متوقعة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن أعضاء في البرلمان.

وأفادت التقارير بأن هناك أغلبية صريحة صوتت لصالح العمل بالأحكام العرفية التي قدمها الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وكان من المقرر أن ينتهي الإجراءان في 12 من أغسطس المقبل، بدون تمديد.

تم فرض الأحكام العرفية وقرارات التعبئة في البلاد بعد الهجوم الروسي. ومنذ ذلك الحين، لا يستطيع الرجال الذين تم تجنيدهم للحرب، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، مغادرة البلاد إلا في حالات استثنائية.