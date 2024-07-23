نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي يستهدف مركبة على طريق بلدة شقرا جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لاستهداف طيرانه الحربي مركبة بجنوب لبنان كما مشط بالرشاشات مناطق، ما نجم عنه نشوب حرائق في الأحراج المحيطة، بينما أطلق "حزب الـله" بدوره مسيرات انقضاضية.

وأفاد مراسلنا بشن سلاح الجو الاسرائيلي غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي بني حيان وطلوسة جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة "فان" على طريق بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين. إلى ذلك، نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه كروم الزيتون في بلدة بليدا جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج المحيطة.

هذا إضافة إلى تنفيذه قصفا مدفعيا متقطعا استهدف منطقة خلّة وردة في أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

من جهته، شنّ "حزب الـله" اللبناني هجوما ‏جويا بواسطة سرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا وهو مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات ‏من لواء "غولاني". وفي بيان له، أكد "الحزب" أن المسيرات الانقضاضية التي أطلقها "استهدفت أماكن تموضع الضباط والجنود الإسرائيليين وأصابت أهدافها بدقة وحققت ‏إصابات مؤكدة".

وأكد أن هذا الهجوم جاء في إطار الرد على ‌‌‌‏‌‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة شقرا جنوب لبنان.