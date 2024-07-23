العالم اليوم - واشنطن تعلن عن مفاوضات لوقف إطلاق النار في السودان

انتم الان تتابعون خبر واشنطن تعلن عن مفاوضات لوقف إطلاق النار في السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 09:24 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن واشنطن دعت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى محادثات لوقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة دعت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية تبدأ في 14 أغسطس في سويسرا.

وأضاف في بيان أن المحادثات ستضم الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقب.

وكشف بلينكن أيضا أن السعودية ستشارك في استضافة المناقشات.

وأوضح أن المحادثات "تهدف إلى تحقيق وقف العنف في جميع أنحاء البلاد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها، ووضع آلية مراقبة وتحقّق قوية من أجل ضمان تنفيذ أي اتفاق".

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في السودان في منتصف أبريل 2023، طرحت أطراف دولية وإقليمية 9 مبادرات لوقف الحرب، لكنها لم تنجح حتى الآن في حل الأزمة.

وأدى النزاع في السودان إلى مقتل عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية كبيرة.