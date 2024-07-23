العالم اليوم - ترامب يعلن موعد لقاء نتنياهو ويؤكد: هذه الحروب يجب أن تنتهي

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعلن موعد لقاء نتنياهو ويؤكد: هذه الحروب يجب أن تنتهي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 09:24 مساءً - قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وذكر ترامب، في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال": "أتطلع إلى الترحيب بنتنياهو في مارالاغو في بالم بيتش، فلوريدا، يوم الخميس".

وأضاف: "خلال فترة ولايتي الأولى، كان لدينا السلام والاستقرار في المنطقة، حتى أننا وقعنا على اتفاقيات إبراهيم التاريخية - وسنحصل عليها مرة أخرى".

وتابعت: "كما قلت في المناقشات مع الرئيس زيلينسكي وغيره من قادة العالم في الأسابيع الأخيرة، فإن أجندتي للسلام من خلال القوة ستثبت للعالم أن هذه الحروب الرهيبة والمميتة والصراعات العنيفة يجب أن تنتهي".

وختم تغريدته بالقول: "الملايين يموتون، وكامالا هاريس غير قادرة بأي حال من الأحوال على إيقاف ذلك".

ونتنياهو في زيارة لواشنطن حاليا، ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام الكونغرس الأميركي وسيجتمع مع الرئيس جو بايدن الخميس أيضا.