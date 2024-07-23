بايدن: سألقي خطابًا من المكتب البيضاوي مساء غد حول كيفية إنهاء ولايتي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 09:31 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه سيخاطب الأمة من المكتب البيضاوي بشأن ما بعد قراره بالانسحاب من الانتخابات وكيف سينهي مهمته رئيسًا للولايات المتحدة وذلك مساء غد الأربعاء.

كان بايدن قد أعلن، أمس الأول الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024 في خطوة مفاجئة للجميع.

وقال في اتصال مع فريق حملته الانتخابية، "أريد أن أقول للفريق، ادعموها. إنها الأفضل"، قاصدا دعم ترشيح نائبته، كامالا هاريس لهزيمة ترامب.

وأضاف بايدن (81 عاما)، وهو أكبر رئيس أميركي شغل المنصب على الإطلاق، أنه سيظل يمارس مهامه حتى تنتهي ولايته في 20 يناير 2025.