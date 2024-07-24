نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يظهر إلى العلن لأول مرة بعد قرار الانسحاب من السباق الرئاسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل علني للمرة الأولى منذ قراره الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية، حسب لقطات نشرتها الثلاثاء قنوات تلفزيونية أمريكية إخبارية.

والتقط الصحافيون الصور ومقاطع الفيديو للرئيس المنسحب جو بايدن أثناء صعوده على متن الطائرة التي ستقله من ولاية ديلاوير حيث كان يقضي مدة الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا، إلى العاصمة واشنطن.

ومن المنتظر أن يوجه الرئيس في اليوم التالي خطابا إلى الأمة يتطرق فيه إلى موضوع انسحابه من السباق الانتخابي ويحدد آفاق الأشهر الأخيرة من ولايته الرئاسية.

وفي الأسبوع الماضي، أصيب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا واختفى عن المجال العام. وبحسب الرواية الرسمية، فقد كان في عزلة ذاتية في مقر إقامته بولاية ديلاوير.

وطالب ممثلو الحزب الجمهوري السلطات، وسط تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة بايدن المزعومة، بتقديم أدلة على أنه على قيد الحياة.

وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس يوم الإثنين، إن الحالة الصحية لرئيس الدولة تحسنت وإنه يتعافى بسرعة. بدوره، أكد الطبيب المعالج لبايدن أن أعراض فيروس كورونا لدى مريضه "اختفت بشكل شبه كامل".

وكان قد أعلن الرئيس الحالي للبيت الأبيض يوم الأحد الماضي، أنه لن يسعى لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، لكنه ينوي البقاء حتى نهاية فترة ولايته الحالية. وفي الوقت نفسه، دعم بايدن ترشيح كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.