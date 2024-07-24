العالم اليوم - تعرف إلى أكثر الأيام سخونة في التاريخ

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يوليو 2024 12:24 صباحاً - أظهرت بيانات أولية نشرها، يوم الثلاثاء، مرصد كوبرنيكوس المناخي الأوروبي أن يوم 21 يوليو كان اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم.

وقالت خدمة تغير المناخ التابعة للمرصد (سي 3 إس) إن متوسط درجة حرارة الهواء السطحي العالمي البالغ 17,09 درجة مئوية الأحد كان الأكثر دفئا في سجلاته القياسية التي تعود إلى عام 1940.

وأضاف في بيان "شهدت الأرض للتو اليوم الأكثر دفئا".

درجة الحرارة القياسية الجديدة أعلى بمقدار 0,01 درجة مئوية فقط من سابقتها البالغة 17,08 درجة مئوية والمسجلة في 6 يوليو 2023.

وقال كارلو بونتيمبو، مدير خدمة تغير المناخ، في بيان "في 21 يوليو، سجلت (سي 3 إس) رقما قياسيا جديدا لمتوسط درجة الحرارة العالمية اليومية".

وأضاف "نحن الآن في منطقة مجهولة حقا، ومع استمرار ارتفاع درجة الحرارة، من المتوقع أن نشهد تحطيم أرقام قياسية جديدة في الأشهر والسنوات المقبلة".

وقال مرصد كوبرنيكوس إن الرقم القياسي اليومي قد يتم تجاوزه مجددا في الأيام المقبلة قبل انخفاض متوقع في درجات الحرارة، رغم احتمال حدوث تقلبات في الأسابيع المقبلة.

تفوق درجات الحرارة الشهرية منذ يونيو 2023 مستوياتها القياسية السابقة، ويأتي تسجيل المستوى القياسي اليومي فيما تضرب موجات حرّ أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا.