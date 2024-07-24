العالم اليوم - توقيف روسي على خلفية مخطط لـ"زعزعة" أولمبياد باريس

انتم الان تتابعون خبر توقيف روسي على خلفية مخطط لـ"زعزعة" أولمبياد باريس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يوليو 2024 03:24 صباحاً - أوقفت الشرطة الفرنسية، يوم الثلاثاء، رجلا روسيا يشتبه في تخطيطه لأعمال "تزعزع الاستقرار" خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في النيابة العامة إن الرجل أوقف ووضع في الحبس الاحتياطي للاشتباه في "تنظيم أحداث من المحتمل أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار خلال الألعاب الأولمبية".

وأضاف أن تحقيقا قضائيا فتح الثلاثاء بتهمة "التخابر مع قوة أجنبية بهدف إثارة أعمال عدائية في فرنسا، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 30 عاما".

وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات بدأت بعد زيارة منزلية "تم إجراؤها بناء على طلب وزارة الداخلية لرجل ولد في مايو 1984 في روسيا".

وأضافت أن "العناصر التي تم اكتشافها خلال ذلك، أثارت مخاوف من نيته تنظيم أحداث من المحتمل أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار خلال الألعاب الأولمبية، وأدت إلى بدء إجراءات جنائية".

وفي إطار الألعاب الأولمبية (26 يوليو - 11 أغسطس) والألعاب البارالمبية (28 أغسطس - 8 سبتمبر)، تم إجراء أكثر من مليون تحقيق إداري واستُبعد 4360 شخصا من المحتمل أن يشكلوا تهديدا للحدث، حسب ما قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان الثلاثاء في مجلة "باري ماتش".

وأفادت مصادر من أوساط وزير الداخلية وكالة فرانس برس الأحد أنه تم استبعاد 880 شخصا من حضور الفعاليات للاشتباه بتورطهم في تدخل أجنبي.