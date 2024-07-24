ترامب يؤكد استعداده لمناظرة هاريس

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب استعداده لمناظرة المرشحة الديموقراطية كاملا هاريس.

وألقت هاريس، الثلاثاء، خطابا حازما خلال أول تجمع لها في حملتها الانتخابية، هاجمت فيه منافسها دونالد ترامب و«تطرفه».

وقالت في خطاب حماسي في ميلووكي بويسكنسن، وهي ولاية حاسمة في مواجهتها المحتملة مع ترامب، إن مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر «يريد إرجاع بلادنا إلى الوراء».وأضافت «لكننا لن نرجع القهقرى»، فيما هتف أنصارها لها مرات عدة.

وتساءلت هاريس «هل نريد العيش في بلد الحرية والرحمة وسيادة القانون، أم في بلد الفوضى والخوف والكراهية؟»، متهمة منافسها بأنه في خدمة أصحاب المليارات ويسعى إلى إضعاف الطبقة الوسطى.

أما ترامب الذي عقد مؤتمرا صحافيا افتراضيا في الوقت نفسه، فاعتبر أن التغلب على هاريس سيكون «أسهل» من الفوز على جو بايدن في الانتخابات، مؤكدا استعداده لمناظرتها.

في الأثناء، عاد بايدن من منزله في ريهوبوث في ديلاوير على ساحل المحيط الأطلسي والذي كان معزولا فيه بسبب إصابته بكوفيد-19، إلى البيت الأبيض، بعد تعافيه.