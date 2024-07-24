نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شائعة وفاة جيمي كارتر: حقيقة الخبر وتفاصيل الحالة الصحية للرئيس الأمريكي الأسبق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت يوم الثلاثاء أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمس كارتر (99 عامًا)، وذلك عبر بيان منسوب لمكتبه، ونشرت بعض المواقع الأمريكية مثل موقع نيويورك بوست الخبر.

لكن، سرعان ما تبين أن هذه الأنباء غير صحيحة.

حقيقة الوفاة

أكد متحدث باسم مركز كارتر يوم الثلاثاء لوكالة رويترز أن الأخبار المتداولة عن وفاة جيمي كارتر ليست صحيحة، قائلًا: «هذا غير صحيح. لم يكن هناك أي إعلان أو تغيير».

كما قامت العديد من المواقع الإخبارية الأمريكية، بما في ذلك نيويورك بوست، بنشر الخبر ثم سحبته بعد التأكد من عدم صحته.

الوضع الصحي لجيمي كارتر

واجه الرئيس الأسبق جيمس كارتر العديد من المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك السرطان.

وقد دخل في رعاية المسنين بمنزله في جورجيا منذ فبراير 2023.

كان آخر ظهور علني له في 29 نوفمبر من العام الماضي، حيث حضر جنازة زوجته روزالين كارتر، وظهر في تلك المناسبة بمظهر هزيل.

رد فعل مركز كارتر

لم يتم نشر أي بيان حول حالة جيمي كارتر على الموقع الإلكتروني لمركز كارتر أو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز، الذي أسسه هو وزوجته الراحلة روزالين كارتر.

هذا يشير إلى أن الشائعة التي انتشرت لم يكن لها أي أساس من الصحة.

نبذة عن جيمي كارتر

وُلد جيمس كارتر في 1 أكتوبر 1924، ومن المتوقع أن يبلغ المائة عام في أكتوبر المقبل. شغل منصب الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة من 1977 إلى 1981.

خلال فترة رئاسته، كان له دور بارز في التوسط لإبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في مارس 1979، بعد اتفاقية كامب ديفيد.

بعد تركه المنصب، استمر كارتر في العمل على مشاريع سياسية واجتماعية عديدة، وفاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2002 تقديرًا لجهوده الإنسانية.