العالم اليوم - بالونات نفايات كورية شمالية تطال مقر الرئاسة بكوريا الجنوبية

انتم الان تتابعون خبر بالونات نفايات كورية شمالية تطال مقر الرئاسة بكوريا الجنوبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يوليو 2024 08:18 صباحاً - طالت بالونات محملة بالنفايات أرسلتها كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، المجمع الرئاسي الكوري الجنوبي في العاصمة سول، على ما ذكر مسؤولون أمنيون نشروا فرق تدخل كيميائية لوكالة فرانس برس.

وهذه المرة الأولى التي يتعرض لها مقر الرئاسة الكورية الجنوبية في وسط سول، الذي يحظى بحماية من جانب عشرات الجنود وبمنطقة حظر طيران، مباشرة لأحد آلاف البالونات المحملة بالنفايات التي تطلقها بيونغيانغ منذ مطلع مايو في إطار حرب دعاية بين البلدين.

وقال جهاز الأمن الرئاسي لوكالة فرانس برس "أزال فريق التدخل في حال الحروب الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية، البالونات المحملة نفايات بطريقة آمنة".

وأضاف "بعد التحقيق، أكدت النتائج عدم وجود أي خطر أو تلوث".

وكانت هيئة أركان الجيوش الكورية الشمالية حذرت من دفعة جديدة من البالونات الكورية الشمالية وكذلك فعلت سلطات سول صباح الأربعاء.

وقالتا "إذا عثرتم على بالونات على الأرض لا تلمسوها وبلغوا الوحدة العسكرية أو مركز الشرطة الأقرب إليكم"، بحسب الوكالة الفرنسية.

وهذه عاشر دفعة من البالونات ترسلها كوريا الشمالية باتجاه الجنوب هذه السنة، وتؤكد بيونغيانغ أنها تأتي ردا على إرسال بالونات محملة رسائل دعائية ضد نظامها من جانب ناشطين كوريين جنوبيين.

ردا على ذلك، عاودت كوريا الجنوبية الأحد بث الدعاية "على نطاق واسع" وعبر مكبرات الصوت على طول الحدود مع الشمال.

وعلقت سول كذلك العمل باتفاق عسكري يهدف إلى خفض التوتر وعاودت التمارين بالرصاص الحي في جزر حدودية وقرب المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية إلى شطرين.

ولا تزال الكوريتان تقنيا في حالة حرب لأن النزاع الذي قام بينهما من 1950 إلى 1953 انتهى على هدنة وليس اتفاقية سلام.

ويثير بث الدعاية غيظ بيونغيانغ التي سبق وهددت بقصف مكبرات الصوت التابعة لسول مدفعيا.