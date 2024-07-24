العالم اليوم - عرض "طريف" وإشادة من أبطال فيلم "ديد بول" إلى محمد صلاح

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يوليو 2024 10:25 صباحاً - تلقى النجم المصري محمد صلاح، عرضا "طريفا"، من الممثل الكندي الشهير ريان رينولدز، من أجل الانضمام لناديه ريكسهام.

وخلال مقابلة لرايان رينولدز والممثل الأسترالي هيو جاكمان، أبطال فيلم "ديد بول وولفرين"، قرأ الأخير رسالة تقارنه بالنجم المصري.

وجاء في الرسالة أن جاكمان مثل صلاح، حققا إنجازات متواصلة في الكرة والسينما، وحافظا على مستوى ثابت.

وقال جاكمان: "وضعي في نفس الجملة مع محمد صلاح هو أمر رائع حقا".

ومن جهته، قال رينولدز، مالك نادي ريكسهام في الدرجة الرابعة بإنجلترا، إنه يعرض على صلاح الانضمام لفريقه الصغير، ذو التاريخ العريق.

وفي مقطع فيديو نشره موقع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ظهر رينولدز وهو يتوسل لصلاح ويدعوه للانضمام إلى فريق ريكسهام، حيث قال: "مو، سيتم احتضانك بحرارة في مضمار السباق في شمال ويلز".

وعلى الرغم من أن العرض كان مزحة بشكل واضح وأن انتقال صلاح إلى ريكسهام سيكون بمثابة صدمة القرن، إلا أن رينولدز اختتم كلامه قائلا: "فكر في الأمر".