العالم اليوم - مقتل 18 بتحطم طائرة على متنها 19 شخصا في نيبال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يوليو 2024 10:25 صباحاً - تحطّمت طائرة أثناء إقلاعها في العاصمة النيبالية كاتماندو، صباح اليوم الأربعاء وعلى متنها 19 شخصا، وفق ما ذكرت صحيفة "كاتماندو بوست" نقلا عن مسؤول في المطار.

وقالت الشرطة النيبالية إنه سقط عدد من القتلى وتم إنقاذ الطيار في تحطم الطائرة النيبالية، من دون أن تشير إلى عدد القتلى والمصابين جراء الحادثة.

غير أن وكالة رويترز أشارت في نبأ لاحق إلى مقتل 18 شخصا ممن كانوا على متن الطائرة.

وذكرت الصحيفة أن الطائرة التابعة لـ"خطوط ساوريا الجوية" تحطّمت قرابة الساعة 05:15 صباحا بحسب توقيت غرينتش، مشيرة إلى أن عناصر الإطفاء والشرطة يشاركون في جهود الإنقاذ.

وأفادت الصحيفة نقلا عن الناطق باسم المطار بريمناث ثاكور بأن "19 شخصا بينهم أفراد الطاقم كانوا في الطائرة"، وفقا لفرانس برس.

وذكر موقع "خبرهاب" الإخباري أن حريقا نشب في الطائرة و"تتصاعد منها أعمدة الدخان الكثيف".

كانت الرحلة في طريقها إلى بوخارا، التي تعد وجهة سياحية مهمة في الدولة الواقعة في جبال هملايا.

يشير موقع خطوط "ساوريا" إلى أنها لا تشغّل سوى طائرات من طراز "بومباردييه سي آر جاي 200".

وشهد قطاع الطيران في نيبال ازدهارا في السنوات الأخيرة، إذ ينقل البضائع والسكان والمتسلّقين الأجانب بين مناطق يصعب الوصول إليها.

لكنه يعاني من مشكلة في إجراءات السلامة نتيجة التدريب والصيانة غير الكافيين.

وحظر الاتحاد الأوروبي على جميع شركات الطيران النيبالية التحليق في أجوائه بسبب مخاوف تتعلّق بالسلامة.