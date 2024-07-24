مقتل 200 من "الشباب" الصومالية

مقتل 200 من "الشباب" الصوماليةأعلن الجيش الصومالي اليوم، عن ارتفاع حصيلة الخسائر التي تكبدتها عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، أثناء محاولتهم شن هجوم على قواعد الجيش الصومالي قبل يومين بمحافظة جوبا السفلى.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الصومالية صونا، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية أبوبكر محمد حسن، "أن حصيلة قتلى وجرحى الحركة تجاوزت أكثر من 200، ما يدل على جاهزية الجيش في الدفاع عن الوطن".

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الصومالية أن قوات الجيش وقوات دارويش ولاية جوبا لاند نجحت في إعادة فتح الطريق الرئيس الرابط بين مدينتي كيسمايو وأفمدو.

وكان الجيش الصومالي قد تمكن، الاثنين الماضي، من التصدي لهجوم شنته عناصر حركة الشباب على قواعد الجيش في بولو حاجي، وبار سنغوني، وهربولي بمحافظة جوبا السفلى.

وفي السياق ذاته، سلم قيادي بارز في صفوف حركة الشباب نفسه للجيش الصومالي المتمركز في مدينة بولى مرير بمحافظة شبيلي السفلى.

وذكرت صونا أن القيادي الذي سلم نفسه يعد من أخطر القيادات، وعمل في صفوف حركة الشباب لمدة 14 عامًا.