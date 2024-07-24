‏وزير الأمن القومي الإسرائيلي: أعتقد أنه مع ترامب ستحصل إسرائيل على الدعم للعمل ضد إيران

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه يعتقد أنه مع دونالد ترامب ستحصل إسرائيل على الدعم للعمل ضد إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال بايدن في خطاب مساء الأحد: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."

وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."