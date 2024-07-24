العالم اليوم - مصر.. قيادة قوات شرق القناة تلتقي عددا من شيوخ سيناء

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يوليو 2024 03:24 مساءً - نظمت قيادة قوات شرق قناة سيناء لمكافحة الإرهاب، لقاءا مع عدد من شيوخ وعواقل سيناء، في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على التواصل المستمر مع أهالي سيناء وتبادل الرؤى في كافة الموضوعات والقضايا.

وبحسب بيان المتحدث العسكري المصري "تناول اللقاء الجهود المبذولة من القوات المصرية المسلحة لتلبية المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستعراض برامج التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات بكافة ربوع سيناء، وفقا لبيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة".

ونقل اللواء شريف العرايشي، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، "تحيات وتقدير وزير الدفاع المصري عبدالمجيد صقر، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة أحمد خليفة، واعتزازهم بالجهود الوطنية لشيوخ وعواقل سيناء ودعم عملية التنمية الشاملة التي تُنفذ على أرض سيناء".

وأعرب شيوخ القبائل عن تقديرهم للدور الوطني الذى تقوم به القوات المسلحة لحماية مصر وتنمية سيناء من خلال المشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدين على العلاقة الوثيقة التي تربط القوات المسلحة بأهالي سيناء باعتبارهم نسيج وطني واحد.