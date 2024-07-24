واشنطن تفرض عقوبات على الصين لمساعدتها كوريا الشمالية في تطوير الصواريخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 08:29 مساءً - قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة مقرها الصين لمساعدة كوريا الشمالية على تطوير برامجها للصواريخ الباليستية والفضاء.

وأوضحت الوزارة بحسب رويترز، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات علي 6 أفراد و5 شركات فيما يسمى بشبكة شي تشيانبي، التي تقول إنهم متورطون في شراء مواد لدعم البرامج في انتهاك لقرارات متعددة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كوريا الشمالية تعتمد على مصادر أجنبية في تطوير برامج الأسلحة

وقالت وزارة الخزانة إن كوريا الشمالية تعتمد على مواد ومكونات من مصادر أجنبية لبرامج أسلحة الدمار الشامل الخاصة بها، وذلك باستخدام شبكات وكلاء المشتريات في الخارج.

وأضافت أن الشركات الأجنبية التي تشتري العناصر اللازمة لبرامج الأسلحة تقوم بإعادة تغليفها لشحنها إلى كوريا الشمالية، مما يخفي الاستخدام النهائي عن الشركات المصنعة.