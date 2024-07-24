وزير الخارجية المجري: لا بديل لخط النفط دروجبا بالنسبة للمجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 08:29 مساءً - أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الأهمية الاقتصادية لخط أنابيب النفط 'دروجبا'، وشدد على أنه لا يوجد بديل لمسار إمداد المجر بالنفط من روسيا.

تطوير مسارات محتملة وبديلة لخط الأنابيب

وأشار وزير الخارجية المجري ، في كلمة اليوم الأربعاء في منتدى للطاقة في بودابست، إلى أن تطوير مسارات محتملة وبديلة لخط الأنابيب 'دروجبا' يتعرض للعرقلة من قبل الاتحاد الأوروبي. وكمثال على ذلك ذكر سيارتو، أن المجر وسلوفاكيا ناشدتا المفوضية الأوروبية قبل عامين الضغط على كرواتيا لتوسيع قدرة خط أنابيب النفط، الذي يمر عبر أراضيها إلى البلدين، لكن بدلا من 'توسيع القدرة قامت زغرب (كرواتيا) بزيادة رسوم العبور بنحو خمس مرات'.

كذلك لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي رفض توسيع البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز في البلقان لتنويع مصادر الغاز بحجة أنه سيتم التخلي عن الوقود الأزرق في العقود المقبلة. وتعرقل كييف إمدادات النفط من روسيا إلى هنغاريا وسلوفاكيا التي تمر عبر الجزء الأوكراني من خط أنابيب 'دروجبا'، حيث فرض نظام كييف حظرا على ترانزيت (نقل) النفط عبر شركة 'لوك أويل'، على الرغم من أن إمدادات النفط الروسي عبر هذه الأنابيب معفاة من العقوبات الأوروبية.