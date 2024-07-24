العالم اليوم - روسيا تتجاوز حصة الإنتاج في إطار أوبك+ في يونيو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يوليو 2024 09:24 مساءً - تجاوز إنتاج النفط الروسي في يونيو الحصص التي حددتها مجموعة أوبك+، لكن وزارة الطاقة الروسية تعهدت اليوم الأربعاء بالالتزام بمستوى الإنتاج المطلوب في يوليو.

وقالت الوزارة إن مستوى الإنتاج جرى تقييمه من مصادر مستقلة معتمدة من أوبك+ تشمل شركات استشارات دولية.

وأوضحت أن روسيا أرسلت جدولها الزمني لخطة التعويض عن الإنتاج الزائد إلى الأمانة العامة لأوبك وإن إنتاجها النفطي يسجل تراجعا كل شهر من أبريل.

وأقرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم أوبك+، سلسلة من تخفيضات الإنتاج الكبيرة منذ أواخر 2022.

وبموجب اتفاق أوبك+، بلغت حصة روسيا 8.979 مليون برميل يوميا في مايو ، بما يشمل تخفيضات طوعية إضافية تعهد بها ثمانية أعضاء في المجموعة.

وقال مصدر في الصناعة لرويترز إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أجرى مكالمة هاتفية مع مسؤولين سعوديين الأسبوع الماضي عبروا فيها عن قلقهم تجاه إنتاج روسيا الزائد من النفط.

وذكرت منظمة أوبك اليوم الأربعاء أن إجمالي الزيادة في إنتاج روسيا من النفط خلال الفترة من يناير إلى يونيو هذا العام بلغ 480 ألف برميل يوميا عن المتفق عليه في مجموعة أوبك+، وإن موسكو تعهدت بتعويض القدر الأكبر من تلك الكمية العام المقبل.

وأضافت أن روسيا ستعوض 40 ألف برميل يوميا من فائض إنتاج النفط في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر من العام الجاري، كما ستعوض 440 ألفا في الفترة من مارس إلى سبتمبر العام المقبل.