العالم اليوم - رئيس الوزراء المصري: أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يوليو 2024 09:24 مساءً - كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي أن الحكومة تعتزم رفع أسعار بعض المنتجات، منها المنتجات البترولية، بشكل تدريجي خلال عام ونصف، وحتى شهر ديسمبر من العام 2025.

وأضاف رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن رفع الأسعار سيتم تدريجيا بهدف تحقيق التوازن في الدعم

وقال إن الرفع تدريجيا "لن يتسبب في تحميل الأمر على المواطن مرة واحدة".

وأوضح مدبولي أن موجة الحر الشديدة، والتي شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية، تسببت في أعطال بعض شبكات الكهرباء وهو أمر طبيعي، بحسب تعبيره.

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء محللين أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلا في العام المالي الحالي عما كان متوقعا في أبريل عقب اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللا أمس الاثنين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضا من توقعات في أبريل بنمو يبلغ 4.35 بالمئة وأخرى في يناير بنمو قدره 4.15 بالمئة للسنة نفسها.

وخلص الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري نما 2.9 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو. وجاء هذا انخفاضا أيضا من ثلاثة بالمئة في توقعات في أبريل و3.5 بالمئة في توقعات يناير. وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.99 بالمئة في السنة المالية 2025-2026.