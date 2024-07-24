نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي خطابا في الكونجرس الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء، مراسم جلسة الكونغرس الأمريكي التي سيلقي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه، وسيعرض فيه خطة اليوم التالي للحرب في غزة.

وفيما يلي أهم التصريحات التي أدلى بها نتنياهو: