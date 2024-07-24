نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي خطابا في الكونجرس الأمريكي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انطلقت الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء، مراسم جلسة الكونغرس الأمريكي التي سيلقي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه، وسيعرض فيه خطة اليوم التالي للحرب في غزة.
وفيما يلي أهم التصريحات التي أدلى بها نتنياهو:
- نحن على مفترق طرق تاريخي والشرق الأوسط يغلي والصراع ليس بين حضارات وإنما بين البربرية والتحضر.
- الشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني
- جئت هنا لكي أؤكد لكم أننا سننتصر.
- الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن يقفا سويا وحين نقوم بذلك سننتصر وهم سيُهزمون.
- 7 أكتوبر يوم سيبقى في التاريخ، هجوم 7 أكتوبر يشبه 11 سبتمبر مضاعفا عشرين مرة.
- استطعنا إعادة 135 من الرهائن 7 منهم عبر عمليات إنقاذ خاصة، ولن أستكين حتى إعادة كل الأسرى.
- بعض عائلات الرهائن تحضر معنا اليوم في الكونغرس.
- منخرطون في جهود كبيرة لتأمين عودة الأسرى وأنا واثق من نجاح هذه الجهود.
- أشكر الرئيس بايدن على دعمه القوي لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر الوحشي.
- أشكر الرئيس بايدن على ما قام به من أجل الرهائن المحتجزين في غزة.
- أعرف بايدن منذ 40 عاما وأشكره على نصف قرن من الصداقة مع إسرائيل.
- منذ 9 أشهر الجنود الإسرائيليون أبدوا بسالة لا نظير لها.