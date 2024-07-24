نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تعلن مقتل جنود إسرائيليين وتدمير العديد من الآليات في جنوب قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، تمكن قواتها من تدمير آليات إسرائيلية وإيقاع جنود الجيش بين قتيل وجريح في مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان: "دمر مجاهدونا ناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" واشتعال النيران فيها، كما استهدفوا دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105"، ودبابة "ميركفاه" صهيونية أخرى بعبوة "شواظ" في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع".

وفي بيان آخر قالت: "بعد عودتهم من عقدهم القتالية.. أبلغ مجاهدو القسام عن استهداف دبابة "ميركفاه 4" وجرافة "D9" صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" والاشتباك مع قوة راجلة بالقرب منهما وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح قرب مسجد العودة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة".

هذا ويستمر الجيش الإسرائيلي بعمليته العسكرية على مدينة خان يونس لليوم الثاني على التوالي، متسببا بمقتل 129 شخصا وإصابة 416 آخرين، وعشرات المفقودين وسط قصف عنيف طال منازل المواطنين وجميع المرافق في المدينة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، ارتكب الجيش الإسرائيلي 3 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و110 إصابات.

وقد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم الأربعاء، يومها الـ292، حيث واصل الجيش الإسرائيلي شن هجمته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة بالقطاع، وسط استهداف متعمد للنازحين.

وكثف الجيش الإسرائيلي من الهجمات والغارات وحملة القصف على مدينة خانيونس التي نزح من بعض مناطقها خصوصا الشرقية، أكثر من 150 ألف شخص خلال يوم واحد، وفق الأمم المتحدة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة: "ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39145 شهيدا و90257 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023".