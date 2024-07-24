نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان العربي يهنئ تونس بمناسبة حلول ذكرى عيد الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

هنأ البرلمان العربي، الجمهورية التونسية رئيسًا وحكومة وبرلمان وشعب تونس، بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الجمهورية التونسية، والذي يوافق الخامس والعشرين من شهر يوليو من كل عام.

وأكد البرلمان العربي أن ذكرى عيد الجمهورية، تمثل ذكرى مهمة وغالية على جموع الشعب العربي، والتي تجسد قوة التلاحم والوحدة التي عليها شعوبنا تجاه دولنا العربية، وبخاصة شعب جمهورية تونس العزيز، الذي ضرب لنا الأمثال على مدار التاريخ بالروح والانتماء والتضحية من أجل الجمهورية التونسية.

وأعرب البرلمان العربي عن تمنياته للجمهورية التونسية بقيادة فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية ولشعبها الكريم بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار لما فيه خير وصالح الشعب التونسي.