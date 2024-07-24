نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفلة أكاذيب.. أول تعليق من حماس على خطاب نتنياهو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونجرس، متهما إياه بالاستخفاف بعقول من يسمعه.

ونشر الرشق على حسابه في "تلجرام" تعليقا مقتضبا قال فيه: "خطاب المحرم نتنياهو.. حفلة أكاذيب.. واستخفاف بعقول العالم".

وزعم نتنياهو في خطابه أن المحتجين على الحرب في غزة "أغبياء تستفيد منهم إيران"، معتبرا أن طهران تموّل التظاهرات.

وقال إن أعداء إسرائيل هم أيضا أعداء الولايات المتحدة، مشددا على أنه "عندما نقاتل إيران، نقاتل العدو الأكثر تطرفا وإجراما للولايات المتحدة".

وأضاف "نحن لا نحمي أنفسنا فقط. نحن نحميكم... أعداؤنا هم أعداؤكم، معركتنا هي معركتكم، وانتصارنا سيكون انتصاركم".

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأربعاء أن عددا كبيرا من أعضاء الحزب الديمقراطي بالكونغرس الأمريكي قاطعوا خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن شرطة الكابيتول شرعت برش رذاذ الفلفل في مواجهة المتظاهرين الذين حاولوا عبور الخط الذي أقامته الشرطة قبيل إلقاء نتنياهو الخطاب في الكونجرس.