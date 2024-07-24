غرق وفقدان 165 شخصاً قبالة موريتانيا

غرق وفقدان 165 شخصاً قبالة موريتانيالقي ما لا يقل عن 15 شخصاً حتفهم غرقاً وفقد أكثر من 150 آخرين اليوم الأربعاء، إثر تحطم سفينة قبالة السواحل الموريتانية.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن المنظمة الدولية للهجرة في بيان لها القول: إن سفينة كانت تحمل على متنها 300 شخص تحطمت قبالة السواحل الموريتانية، ما أسفر عن غرق 15 شخصاً، بينما لا يزال أكثر من 150 آخرين في عداد المفقودين.

وأضافت المنظمة: "إن خفر السواحل الموريتاني أنقذ 120 شخصاً، نقل عشرة منهم إلى المشافي، بينما تتواصل الجهود للعثور على المفقودين".

ويعد المسار عبر المحيط الأطلسي من ساحل غرب أفريقيا إلى جزر الكناري والذي يستخدمه عادة المهاجرون الأفارقة في سبيل الوصول إلى إسبانيا أحد أخطر طرق الهجرة في العالم، وفصل الصيف عادة هو أكثر الفترات الزمنية ازدحاماً على ذلك الطريق.