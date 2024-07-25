نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: هاريس متطرفة مجنونة ستدمر بلدنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن انسحب من السباق الرئاسي لأنه كان يخسر بشدة في استطلاعات الرأي.

وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي في نورث كارولينا أن "نائبة الرئيس كامالا هاريس هي أسوأ نائبة رئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة".

وتابع ترامب: "خلال السنوات الماضية كانت كامالا هاريس وراء كل كارثة تسببت فيها إدارة بايدن".

تصريحات ترامب الأخيرة

وجاءت أبرز تصريحات ترامب كالتالي:

هاريس لا تتحلى بالكفاءة وكل الموظفين العاملين معها يكرهونها.

ترامب: سنهزم كامالا هاريس في الانتخابات.

هاريس أكثر سياسية ليبرالية متطرفة.

بايدن انسحب لخسارته في كافة استطلاعات الرأي

قادة الحزب الديمقراطي هددوا بايدن بالطرد من السباق الانتخابي

سنحقق نصرًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية

كامالا هاريس أسوأ نائبة رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

تفوق كامالا هاريس على ترامب

وفي أعقاب الانطلاقة الأولى لنائبة الرئيس، جو بايدن، كامالا هاريس، بعد انسحاب الأخير من السباق الرئاسي، يبدو أنّ استطلاعات الرأي بدأت تصب في مصلحة المرشّحة الديموقراطية الجديدة؛ إذ أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، بالتعاون مع «إبسوس»، أنّ نائبة الرئيس تتفوق بنقطتين مئويتين على مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب.

وأُجري الاستطلاع الذي شمل ألفًا و241 أميركيًا، يتمتعون بحق التصويت على مستوى البلاد، منهم 1018 ناخبًا مسجلًا، الإثنين والثلاثاء، أي بعد «المؤتمر الوطني» للحزب الجمهوري، وبعد إعلان بايدن، الأحد، انسحابه ودعم هاريس. وتقدمت الأخيرة، التي أكدت أنها حصلت على دعم العدد الكافي من المندوبين للترشح للرئاسة، على ترامب بنسبة 44% مقابل 42%، مع وجود هامش خطأ قدره ثلاثة نقاط مئوية.