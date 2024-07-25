نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن بعد الانسحاب من الانتخابات: الدفاع عن الديمقراطية أهم من المناصب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الدفاع عن الديمقراطية أهم من المناصب، ولهذا ترك الترشح في الانتخابات المقبلة، موضحًا أن أفضل طريقة لتوحيد البلاد كانت تمرير الشعلة إلى جيل جديد.

وتابع "بايدن": "سأهتم خلال الفترة المقبلة بتقليل تكلفة المعيشة على العائلات الأمريكية، سأركز خلالها على أداء واجباتي الرئاسية لحين انتهاء ولايتي".