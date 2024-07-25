نشطاء البيئة يعطلون حركة الملاحة مؤقتا في أكبر مطارات ألمانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 10:28 صباحاً - استؤنفت حركة الملاحة جزئيا، اليوم الخميس، في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، بعد نحو ساعتين من تعليقها إثر اقتحام نشطاء من أجل البيئة المدرج، حسبما أفاد متحدث باسم المطار.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث، أن أحد مدارج الإقلاع عاود العمل لاحقا.

وأوقف أفراد من الشرطة والأمن والطاقم الطبي سياراتهم بعد أن نظم نشطاء من «الجيل الأخير» مظاهرة بالقرب من مدارج الطائرات في مطار فرانكفورت.

وكانت حركة الملاحة الجوية صباح الخميس تم تعليقها في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا في وقت سابق الخميس.

جاء ذلك عل خلفية اقتحام مجموعة من الناشطين من أنصار البيئة المدرج ما أدى إلى تدخل الشرطة، على ما أعلنت الشرطة والمطار.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس «نبذل كل ما في وسعنا لإجلاء الناشطين من أجل المناخ عن المدرج».

فيما ذكر المطار على موقعه الإلكتروني تعليق كل الرحلات عند الإقلاع والهبوط، قبل أن يعلن استئناف أحد مدارج الإقلاع.