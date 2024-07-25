إصابة 3 جنود إسرائيليين في إطلاق نار شرقي مدينة قلقيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 10:28 صباحاً - أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بإطلاق نار على جنود إسرائيليين في شرق مدينة قلقيلية، بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسلنا إن تقارير أفادت بإصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية إطلاق النار، مشيرا إلى أن إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة ويجري نقلهم إلى مستشفى مائير الإسرائيلية.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قال متحدث عسكري إن العملية تم تنفيذها بواسطة سيارة مسرعة وأن أحد المصابين يبلغ من العمر 25 عاما وآخر يبلغ عمره 35 عاما.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الجيش بدأ بملاحقة السيارة التي نفذت الهجوم.

وذكر مراسل الغد أن عملية إطلاق النار كانت قرب بلدة النبي إلياس، ودفع جيش الاحتلال بآليات عسكرية لإغلاق مداخل المنطقة في شرق قلقيلية، كما فرض إغلاقاً قرب بلدات النبي إلياس وعزون وعزبة الطبيب شرقي المدينة.

وكانت المنطقة ذاتها قد شهدت عملية إطلاق نار سابقة، حيث قُتِل إسرائيلي الشهر الماضي في إطلاق نار على مركبته داخل المدينة.

كما شهدت قبل 8 أيام اشتباكات مسلحة عنيفة خلال اقتحام جيش الاحتلال بقوات كبيرة مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية وسط الدفع بتعزيزات عسكرية من المحورين الجنوبي والشرقي للمدينة.