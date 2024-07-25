نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 3 جنود إسرائيليين بإطلاق نار شرقي قلقيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن 3 جنود أصيبوا في عملية إطلاق نار من سيارة مارة شرقي مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن عملية إطلاق النار وقعت بالقرب من بلدة النبي إلياس، وفرت السيارة من المكان فيما بدأ الجيش بمطاردتها.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى إصابة جندي بجروح متوسطة واثنين آخرين بجروح طفيفة نتيجة الهجوم.

وتم نقل الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلاتهم.

واليوم أيضا، نصبت القوات الإسرائيلية حاجزا عند مدخل طولكرم الجنوبي، على طريق "جسر جبارة" الواصل بين محافظتي طولكرم وقلقيلية، وهو المدخل الجنوبي للمدينة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أغلقت القوات الإسرائيلية حاجز عناب العسكري شرق محافظة طولكرم، ومنعت المركبات من المرور، من كلا الاتجاهين.

واقتحمت عدد من آليات الجيش الإسرائيلي بلدة كفر جمال جنوب طولكرم، وجابت شوارعها الرئيسية، في الوقت الذي كثّفت دورياتها على طرقات قرى وبلدات الكفريات جنوب المحافظة، التي تصلها بمحافظة قلقيلية.