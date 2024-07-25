نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: خطاب نتنياهو في الكونغرس "حفلة أكاذيب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قوبل خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأميركي، مساء الأربعاء، بردود فلسطينية منددة.

وانتقد القيادي في حركة حماس عزت الرشق الخطاب الذي ألقاه نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي. ووصفه بـ "حفلة أكاذيب".

وقال عزت الرشق على تلغرام إن "خطاب المجرم نتنياهو حفلة أكاذيب واستخفاف بعقول العالم"، فيما قال المسؤول في حماس سامي أبو زهري لـرويترز إن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي يظهر أنه لا يريد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف "خطاب نتنياهو مليء بالأكاذيب ولن يفلح في التغطية على الفشل في مواجهة المقاومة أو التغطية على جرائم حرب الإبادة التي يمارسها جيشه ضد الشعب في قطاع غزة".

من جانبه، أكد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني أن الموقف الفلسطيني الدائم هو أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وشدد أبو ردينة على أن "الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية هو فقط من يقرر من يحكمه".

وفي خطابه أمام أعضاء الكونغرس الأميركي، داعا نتنياهو إلى غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين بعد انتهاء الحرب. وقال "بعد انتصارنا، بمساعدة شركائنا الاقليميين، فإن غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين يمكن أيضا أن تفضي إلى مستقبل من الأمن والازدهار والسلام. تلك هي رؤيتي حيال غزة".

وأكد نتنياهو للمشرعين الأميركيين أن إسرائيل لا تسعى لإعادة توطين سكان قطاع غزة، الذي ينبغي أن يقوده فلسطينيون لا يسعون لتدمير إسرائيل بعد الحرب مع حماس.

