البيت الأبيض: مفاوضات صفقة المحتجزين في مراحلها النهائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 02:25 مساءً - أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة أسوشيتد برس عن مسئولين في البيت الأبيض، بأن مفاوضات صفقة المحتجزين في مراحلها النهائية ولكن لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى حل.

مفاوضات صفقة المحتجزين

وأكدت وكالة أسوشيتد برس عن مسئول كبير في إدارة بايدن: ليس هناك خلاف بين بايدن وهاريس بشأن إسرائيل.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 15 طفلًا وامرأة واحدة من قطاع غزة يعانون إصابات وأمراضًا خطيرة سيتم نقلهم إلى إسبانيا لتلقي رعاية طبية عاجلة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا ووالدة أحدهم سيتلقون العلاج في إسبانيا.

وأشارت المنظمة إلى أن المرضى تلقوا العلاج في مصر لعدة أشهر بعد إجلائهم من غزة، مضيفة أنهم كانوا من بين آلاف الأطفال والبالغين في غزة، الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة خارج القطاع الفلسطيني.

ورحب 'تيدروس' بالتسهيلات التي تقدمها مصر وإسبانيا، وحضّ الدول الأخرى التي لديها القدرة والمرافق الطبية على استقبال الأشخاص الذين، من دون ذنب، وقعوا في براثن هذه الحرب.