فرانس برس: لا يوجد خلاف بين بايدن وكاميلا هاريس بشأن إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 02:25 مساءً - أفادت وكالة «أسوشيتد برس» نقلا عن مسؤول كبير في إدارة ‎بايدن، بأنه لا يوجد خلاف بين الرئيس الأمريكي بايدن ونائبته كاميلا هاريس بشأن إسرائيل.

خطاب نتنياهو أمام الكونجرس

وألقى نتنياهو مساء الأربعاء، خطابا أمام الكونجرس الأمريكي، في محاولة للضغط على الولايات المتحدة لتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل في إطار حربها على قطاع غزة.

وقال نتنياهو على وقع تصفيق الحاضرين: "نحن أمام مفترق طرق تاريخي، الشرق الأوسط يغلي! محور الشر بقيادة إيران في مواجهة أمريكا وإسرائيل وأصدقائنا العرب.. هذا ليس صراع حضارات.. هذا صراع بين الهمجية والحضارة، ومن أجل أن تنتصر قوى الحضارة، يجب أن تقف أمريكا وإسرائيل معا".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "إسرائيل لن تتراجع وسنقاتل حتى تحقيق النصر"، وأضاف: "لن نرضى بأقل من انتصار كامل على حماس".

واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مساء الأربعاء، أن كلمة نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي عبارة عن وصمة "عار".

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب لابيد: "يا للعار! ساعة كاملة من الخطاب دون أن يقول الجملة الأهم: "ستكون هناك صفقة لإعادة المختطفين".