نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إن. بي. سي. نيوز": أوباما يعتزم دعم هاريس والظهور بجانبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت شبكة "إن. بي. سي. نيوز" اليوم الخميس أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما يعتزم دعم ترشيح الحزب الديمقراطي لنائبة الرئيس كاملا هاريس لخوض سباق الرئاسة لهذا العام.

ونقل التقرير أيضًا عن مصادر مطلعة قولها إن أوباما عبّر عن دعمه لهاريس خلال محادثات خاصة، كما أنه على تواصل معها.

وأضاف التقرير: "مساعدون لأوباما وهاريس ناقشوا إمكانية تنسيق ظهورهما معًا في الحملة الانتخابية لكن لم يتم تحديد موعد بعد".

ومع عدم ظهور أي منافس لهاريس على ترشيح الحزب، حصلت على تأييد مندوبي الحزب الديمقراطي يوم الاثنين بعد يوم من إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب موجّه إلى الأمة مساء الأربعاء أنه اتخذ قراره التاريخي بالانسحاب من السباق الرئاسي "إنقاذًا للديمقراطية" وإفساحًا للمجال أمام "الأصوات الشابة".

وأشاد بايدن بنائبته كامالا هاريس (59 عاما) التي بات من شبه المؤكد أنها ستحل محله مرشحةً عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، واصفًا إيّاها بأنها امرأة "ذات خبرة وقوية".

وقال إن هاريس "تتمتع بالخبرة، إنها قوية، إنها كفؤة. لقد كانت شريكة رائعة بالنسبة إلي"، مضيفًا "الآن الاختيار متروك لكم يا أيها الشعب الأميركي".

وانسحاب بايدن أعطى جرعة حماسة للحزب الديمقراطي الذي كان يعاني فوضى إثر النقاش المرتبط بسنّه. ولقيت هاريس استقبالًا حارًّا الثلاثاء لدى مشاركتها في تجمّع انتخابي في ولاية ويسكنسن، هو الأوّل لها منذ أن قالت إنها ضمنت ما يكفي من أصوات المندوبين للترشّح.

وتفوّقت هاريس على المرشح الجمهوري دونالد ترامب بفارق ضئيل في استطلاع جرى هذا الأسبوع بعد انسحاب بايدن، لكنّها ما زالت في وضع هش خصوصًا بعد أدائها الباهت خلال أوّل عامين قضتهُما في البيت الأبيض.