العالم اليوم - مجموعة stc تدعم كأس العالم للرياضات الإلكترونية بمحتوى رقمي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 03:28 مساءً - عززت مجموعة stc ريادتها في تمكين التحول الرقمي بالمملكة من خلال دعمها كشريك رائد ومؤسس لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بنسختها الأولى، حيث قدّمت المجموعة مفاهيم تفاعلية مبتكرة ساهمت في إضفاء طابع مميز على البطولة، ما أتاح للزوار من جميع أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بتجارب غير مسبوقة واستكشاف الإمكانات الواسعة في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية.

ثلاث مناطق رئيسية احتضنت التقنيات المتطورة التي قدمتها مجموعة stc خلال البطولة؛ وهي "stc أرينا" و"صالة stc Play للألعاب" و"استوديو stc TV لكأس العالم"، حيث استضافت هذه المناطق مواجهات البطولة، وشكّلت وجهة للبطولات المجتمعية وعدد من الأنشطة التفاعلية الخاصة بالجمهور، والتجارب التعليمية، بما يعكس دعم المجموعة الكبير لمنظومة الرياضات الإلكترونية.

ولم يقتصر دعم "stc" للبطولة على توفير خدمات الاتصال السريع فحسب، بل تعداها إلى تقديم تجارب نوعية ساهمت في دعم ونمو رياضة الألعاب الإلكترونية عموماً.

فقد كان بانتظار الزوار في "صالة stc Play للألعاب" العديد من التجارب التفاعلية، بما في ذلك stc Play Zone، التي تضم جهاز محاكاة متطور للواقع الافتراضي، وstc Play Streaming Zone، التي توفر أحدث أجهزة البث المباشرة عالية الوضوح من أجل إثراء تجربة الزوار، وstc tv Zone الذي يحتوي على جناح للتصوير يقدم تجربة تصوير توثق أجمل اللحظات وسط أجواء رياضية مليئة بالتشويق.

أما الراغبين في شراء أحدث إصدارات أجهزة الألعاب وملحقاتها، فقد قدمت لهم المجموعة متجراً متكاملاً يوفر جميع احتياجاتهم من خلال stc Play Shop.

أيضاً، شملت التجارب المتنوعة التي قدّمتها "صالة stc Play للألعاب" stc Play Studio التي تعرض الألعاب الإلكترونية التي طورتها شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة "مسك"، وstc Qitaf Zone التي تتيح للاعبين التفاعل مع الألعاب عبر تقنية الواقع الافتراضي وكسب نقاط برنامج الولاء "قطاف" من stc، وstc Character التي تتيح للاعبين تصميم شخصيات "أفاتار" تفاعلية باستخدام مستشعرات الحركة المتطورة.

وبدعم من خدمات الاتصال عالمية المستوى التي تقدمها مجموعة stc، تسهم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في تعزيز نمو قطاع الألعاب في المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في الألعاب الإلكترونية.

حيث تتيح stc للجمهور المحلي والعالمي إمكانية الوصول إلى محتوى رقمي متميز يوفر تجربة فريدة لعشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية واللاعبين من جميع أنحاء العالم.

وتعد مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي.

وتمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.