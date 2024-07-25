العالم اليوم - هل يقود "المال والسيليكون" ترامب إلى البيت الأبيض؟

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 03:28 مساءً - وبحسب تقرير على موقع فانيتي فير، فقد وضع أباطرة التكنولوجيا، ولكل منهم دوافعه الخاصة، تحفظاته السابقة جانبًا للوقوف خلف ترامب بقوة أكبر من أي شخص تقريبًا في الشركات الأميركية، وتعهدوا بتبرعات ضخمة وتأييد مؤكد، مع منشورات ترويجية وتسجيلات صوتية للتمهيد. كل ذلك يثير السؤال: لماذا هذا التغيير المفاجئ؟

في عام 2020، صوتت مقاطعة سانتا كلارا، التي تضم معظم وادي السيليكون، بنسبة 73٪ لصالح بايدن و25٪ لصالح ترامب. (كانت الأرقام مشابهة في عام 2016). وأظهرت تحليلات حديثة من مجلة WIRED أن قطاع رأس المال المغامر يبدو أنه يتبرع للديمقراطيين بمعدل أعلى من السابق في هذه الدورة الانتخابية.

لكن بعض أبرز الأصوات في مجال التكنولوجيا قد أعلنت دعمها الصريح لترامب، خاصة بعد محاولة اغتياله.

تحول إيلون ماسك ورفقاء السيليكون

فقبل عامين، ادعى الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا أن ولاية ترامب الثانية سوف تنطوي على " الكثير من الدراما " وأن ترامب يجب أن "يبحر إلى غروب الشمس" بدلا من الترشح لإعادة انتخابه.

وبالتقدم سريعًا إلى اليوم، لا يكتفي " ماسك " بالنشر باستمرار حول كيف أن ترامب هو أعظم شيء منذ وقود الصواريخ؛ وبحسب ما ورد تعهد أيضًا بالتبرع بمبلغ 45 مليون دولار شهريًا لدعم حملة ترامب (على الرغم من أن الكثير من الناس يشككون في متابعته، وبدا أنه يشكك في التقرير في منشور على X، واصفًا إياه بـ "FAKE GNUS").

كما انضم الأخوان كاميرون وتايلر وينكلفوس، وهما مستثمران بارزان في العملات المشفرة، واشتهرا بمشاركتهما المبكرة في فيسبوك، إلى الجوقة المؤيدة لترامب، مدفوعين بموقف ترامب الإيجابي بشأن تنظيم العملات المشفرة.

ديفيد ساكس - وهو صاحب رأس مال مغامر بارز وعضو في البودكاست All-In، الذي دعم سابقًا هيلاري كلينتون - صاغ تأييده جزئيًا من الناحية الاقتصادية، قائلاً : "لا يمكننا تحمل أربع سنوات أخرى من اقتصاد بايدن".

واستشهد دوج ليون، الشريك الإداري السابق في سيكويا كابيتال، بمجموعة واسعة من القضايا، معرباً عن قلقه بشأن "الاتجاه العام لبلادنا، وحالة نظام الهجرة المعطوب لدينا، والعجز المتضخم، وأخطاء السياسة الخارجية".

هناك أيضًا مارك أندريسن وبرادلي هورويتز ، اللذان أعربا عن دعمهما لترامب، مشيرين إلى مخاوف بشأن مستقبل التكنولوجيا في عهد بايدن.

وعلى وجه الخصوص، فقد اعترضوا على الاقتراح الذي يدعمه بايدن بفرض ضريبة على المليارديرات (أمثالهم) على مكاسب رأس المال غير المحققة - وهو ما من شأنه، على حد تعبيرهم، "قتل الشركات الناشئة وصناعة رأس المال الاستثماري التي تمولها".

تلميح زوكيربرغ

حتى مارك زوكربيرج، الذي نادرًا ما يخوض في مياه السياسة العكرة، تصدر الأخبار في مقابلة مع بلومبرج يوم الجمعة ، عندما وصف ترامب بأنه "صلب" بعد المحاولة الأخيرة لاغتيال الرئيس السابق - لكنه لم يصل إلى حد التأييد الرسمي.

وقال زوكربيرج: "رؤية دونالد ترامب وهو ينهض بعد إصابته برصاصة في وجهه ويضرب بقبضته في الهواء بالعلم الأميركي هي واحدة من أكثر الأشياء التي رأيتها في حياتي شراسة". "على مستوى ما، كأميركي، من الصعب ألا تشعر بالعاطفة تجاه تلك الروح وتلك المعركة، وأعتقد أن هذا هو السبب وراء إعجاب الكثير من الناس بالرجل".

العملات المشفرة

و"الأمر بسيط للغاية"، حسبما أوضح وزير النقل بيت بوتيجيج لبيل ماهر في برنامج Real Time. "هؤلاء رجال أثرياء للغاية قرروا دعم الحزب الجمهوري الذي يميل إلى فعل أشياء جيدة للرجال الأثرياء للغاية".

على سبيل المثال، انتقد أندريسن وهورويتز بشدة محاولات إدارة بايدن فرض لوائح أكثر صرامة على العملات المشفرة، وضوابط أكثر صرامة على الذكاء الاصطناعي، وقواعد ضريبية جديدة لتحقيق مكاسب رأسمالية غير محققة.

وليس من المفاجئ السبب وراء ذلك: فقد جمعت شركتهم، A16z، صندوقًا بقيمة 7.6 مليار دولار للعملات المشفرة في عام 2022، بحسب فانيتي فير.

وفي الوقت نفسه، وضع ترامب أجندة صديقة للغاية للتكنولوجيا، في مقدمتها وعده بتخفيض اللوائح التنظيمية – وهو أمر له وقع الموسيقى على أذن مستثمرين مثل هورويتز، وأندريسن، والتوأم وينكليفوس.

ولعل أبرز ما في الأمر هو تعهد الرئيس السابق بخفض الضرائب على أرباح رأس المال خلال فترة ولايته الثانية، وهي خطوة يمكن أن توفر لأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال مئات الملايين من الدولارات.

كما تعهد بايدن أن تصبح أميركا مقر صناعة البيتكوين والعملات المشفرة في العالم، وهو يعني دعم أكبر للشركات العاملة في هذا القطاع.

تأثير جي دي فانس

هناك أيضًا تأثير جي دي فانس، المرشح كنائب ترامب، الذي يضيف زخما آخر إلى احتضان ترامب الجديد في وادي السيليكون.

وعلى عكس معظم المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، يقدم فانس فهمًا فريدًا لصناعة التكنولوجيا لدوره كنائب لترامب. أمضى عدة أشهر في وادي السيليكون كمدير في شركة ميثريل كابيتال، وهي شركة رأس مال استثماري شارك في تأسيسها بيتر ثيل، في عام 2016، ثم أطلق لاحقًا شركته الخاصة، ناريا فنتشرز.

خلال فترة عمله كرأسمالي مغامر، شارك عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو في الاستثمارات عبر قطاعات التكنولوجيا، بما في ذلك الأمن السيبراني والتكنولوجيا الحيوية وبرامج المؤسسات. وفي الوقت نفسه، فإن العديد من الأشخاص الذين يدعمون ترامب الآن في وادي السيليكون فعلوا ذلك قبل ظهور فانس في الصورة.

الهجرة الانتقائية

وهناك عنصر الهجرة: كانت هناك أزمة مواهب منذ فترة طويلة داخل شركات مثل Musk وAndreessen، وبينما كان هناك الكثير من عمليات تسريح العمال في وادي السيليكون مؤخرًا، لا تزال هناك حاجة للعمال ذوي المهارات العالية من بلدان أخرى.

وخاصة عندما يتعلق الأمر بمهندسي الذكاء الاصطناعي. ويعد تعهد ترامب بإعطاء الأولوية لدخول المهاجرين ذوي المهارات العالية إلى الاقتصاد الأمريكي ــ مع الإشراف على عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين ــ مزيجا مرغوبا فيه لنخبة التكنولوجيا.

ويقول نيك بيلتون كاتب المقال إن "عودة محور وادي السليكون الأناني إلى ترامب أمر مزعج في حد ذاته. لكن الأمر يصبح أكثر مرفوضًا عندما تفكر في القضايا التي يزعم أباطرة التكنولوجيا أنهم يهتمون بها، ولكنهم لا يناقشونها. إنهم لا يتحدثون عن موقف ترامب بشأن تغير المناخ؛ إنهم لا يتناولون وجهات نظره حول العلم والتعليم.

ومن المؤكد أنهم لا يذكرون سجله الحافل في القضايا الاجتماعية أو الأعراف الديمقراطية. وبدلاً من ذلك، ينصب تركيزهم حاداً للغاية على السياسات التي تؤثر بشكل مباشر على أرباحهم النهائية: الضرائب، والتنظيمات، وسياسات الهجرة التي تعود بالنفع على شركاتهم".

لعبة خطرة

ويتوقع بيلتون أن تندم هذه النخب التكنولوجية على قرارها بدعم ترامب، بغض النظر عمن سيفوز.

إذا انتهى الأمر بكامالا هاريس، التي من المرجح أن تقود التذكرة الديمقراطية، إلى أن تصبح الرئيس القادم، فمن المرجح أن يكون هؤلاء المليارديرات في مجال التكنولوجيا وشركاتهم في مرمى تحركاتها التنظيمية، خاصة مع خبرة هاريس في التعامل مع شركات التكنولوجيا الكبرى - من فرض ممارسات الخصوصية بصفتها المدعي العام لولاية كاليفورنيا للدفاع عن حماية مكافحة الاحتكار في مجلس الشيوخ الأميركي.

ولكن إذا فاز ترامب، بالنظر إلى الطريقة التي لجأ بها إلى قائمة طويلة من المسؤولين رفيعي المستوى الذين عملوا في إدارته الأخيرة - بما في ذلك وزير دفاعه، ومستشار الأمن القومي، ونائب الرئيس، مايك بنس، الذي قال ترامب إنه يجب إعدامه - فإن هؤلاء من المرجح أن يجد مليارديرات التكنولوجيا أنفسهم في نفس الموقف الذي كانوا فيه خلال فترة ولاية ترامب الأولى: التدافع لإبعاد أنفسهم عن رئيس متقلب.

وبحسب الكاتب، يشير التاريخ إلى أن تحالفات ترامب عابرة، وقد تضطر نخب وادي السيليكون مرة أخرى إلى التراجع عن التقاط الصور، وحذف المنشورات القديمة.

هاريس والسيليكون

مع انسحاب بايدن من السباق، يواجه الحزب الديمقراطي تحديات في جذب دعم وادي السيليكون، حيث يظهر انقسام في الآراء حول كامالا هاريس وعلاقتها بالصناعة.

وأيضا من الصعب تغيير وادي السيليكون إلى الجمهوريين؛ في 2020، صوتت مقاطعة سانتا كلارا بنسبة 73٪ لبايدن و25٪ لترامب، حيث تظهر تحليلات لموقع WIRED أن التبرعات للديمقراطيين من قطاع رأس المال المغامر قد زادت.

ولدى هاريس تاريخ طويل مع وادي السيليكون، حيث دعمتها شخصيات بارزة مثل ريد هوفمان ومارك بينيوف.

وحصلت هاريس على تبرعات بقيمة 50 مليون دولار في أقل من 24 ساعة بعد انسحاب بايدن.

وسبق أن تعرضت هاريس للانتقاد لكونها متساهلة مع الشركات الكبرى خلال فترة عملها كمدعية عامة، حيث شهدت فترة عملها توحيدًا كبيرًا في صناعة التكنولوجيا.

وعلى الرغم من سجلها السابق مع وادي السيليكون، فمن غير الواضح مدى ودية هاريس مع الصناعة إذا تولت السلطة، خاصة مع محاولات إدارة بايدن لتفكيك الاحتكارات.

ويرغب بعض المديرين التنفيذيين في التكنولوجيا في دعم مرشح ديمقراطي، لكنهم يدعون إلى اختيار مرشح يتمتع بجاذبية أكبر للصناعة. آرون ليفي وريد هاستينغز وفينود خوسلا يدعون لاختيار مرشح يمكنه هزيمة ترامب.