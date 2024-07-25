البنك الدولي: أكثر من مليون و300 ألف شخص في غزة بلا منازل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 03:35 مساءً - كشفت تقرير صادر عن البنك الدولي، أن 1,322,397 شخصًا يعيشون حاليًا بدون منازل في قطاع غزة بناءً على عدد المباني السكنية المدمرة.

وجاء في التقرير الصادر عن شهر يونيو أن الزيادة في عدد من يعيشون بلا منازل زاد بمقدار 3.9% عن التقرير الأخير، في حين ظل العدد الإجمالي للمباني المتضررة قريباً من نفس المستوى.

وارتفع عدد المباني المدمرة بنسبة 4.8%، ويشير هذا إلى أن المباني المتضررة جزئيًا في السابق قد تعرضت لأضرار إضافية، مما أدى إلى ترك المزيد من الأشخاص بدون منازل في جميع أنحاء غزة.

وتضمن التقرير الصادر عن البنك الدولي، بيانات عن الفترة من 20 مايو إلى 23 يونيو 2024، حيث تم الإبلاغ عن مساكن (تضررت أو دمرت) فيما لا يقل عن 461 حادثة نقلتها وسائل الإعلام، أي بزيادة قدرها 30 بالمائة تقريبًا خلال الفترة المشمولة بالتقرير الأخير. دير البلح (171 حادثة مسجلة) في وسط غزة، غزة (166 حادثة تم الإبلاغ عنها)، ورفح في جنوب غزة (163 حادثة تم الإبلاغ عنها) شكلت 84% من جميع حوادث الأضرار التي لحقت بالمساكن المبلغ عنها خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وكان هناك ما متوسطه 17 حادثًا يوميًا، ارتفاعًا من 14 حادثًا يوميًا منذ الفترة المشمولة بالتقرير الأخير.