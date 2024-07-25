نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الفرنسية: جماعات إيرانية تحاول استهداف إسرائيليين في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن جماعات إيرانية تحاول استهداف إسرائيليين في باريس.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن مساء السبت في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب فجر الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.