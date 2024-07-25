‏ترامب لفوكس نيوز: على إسرائيل إنهاء الحرب سريعا واستعادة المحتجزين

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، في تصريحات صحفية لفوكس نيوز: “على إسرائيل إنهاء الحرب سريعا واستعادة المحتجزين”.

وقد تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة في وجهه، وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا مساء السبت.

وأطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر عندما هاجم عملاء الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق. ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.