نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا خارجية الأردن وقطر يبحثان ملفي فلسطين ولبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني جهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعددا من القضايا الإقليمية.

وأكد الصفدي وآل ثاني خلال لقاء جمعهما في الدوحة اليوم الخميس، والذي جاء في سياق عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين، أكدا "خطورة استمرار العدوان على غزة وضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإدخال مساعدات كافية إلى جميع أنحاء القطاع".

وبحث الجانبان "التعاون في مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، بما في ذلك من خلال التعاون القائم في إدخال المساعدات إلى غزة عبر المسار الأردني.

وأكدا "ضرورة بلورة موقف دولي فاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل".

وبحث الصفدي وآل ثاني أيضا "جهود خفض التصعيد الإقليمي، وأكدا دعمهما لأمن لبنان واستقراره وضرورة التزام قرار مجلس الأمن 1701".

كما تناولت المحادثات بين الطرفين "سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين" مؤكدين "استمرار العمل على زيادة التعاون في مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني والشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

وأكدا على "استمرار عملية التشاور والتنسيق والتعاون خدمة لمصالح البلدين والقضايا العربية والإسلامية".

من جهته أكد الصفدي "دعم الأردن للجهود التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة".