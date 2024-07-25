العالم اليوم - تراجع يفوق التوقعات لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 05:22 مساءً - انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك مع تلاشي المؤثرات التي تسببت في ضبابية الناجمة عن الطقس والإغلاق المؤقت لمصانع سيارات.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بعشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 235 ألفا للأسبوع المنتهي في 20 يوليو.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 238 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وسجل الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات بنموه 2 بالمئة فقط.

وتأتي هذه التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الأميركي، التي أصدرتها وزارة التجارة، الخميس، مقارنة مع نمو بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.