العالم اليوم - مؤشرات الأسهم الأميركية تتباين و"ناسداك" يهبط بشكل حاد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 05:22 مساءً - تباين أداء المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت"، الخميس، مع اطمئنان المستثمرين بسبب بيانات النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع، وذلك بعد يوم من هبوط مؤشرات وول ستريت بفعل انخفاض أسهم شركات كبرى.

إلا أن أسهم التكنولوجيا الكبرى عاودت التراجع بشكل حاد، بعد خسائر كبيرة تكبدتها الأسهم في تداولات الأربعاء. تحركات الأسهم وخلال الساعة الأولى من التداول، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 0.43 بالمئة، مستوى 40026 نقطة. بينما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 34 نقطة، أو بنسبة 0.64 بالمئة، إلى 5392.34 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك بواقع 299 نقطة، أو بنسبة 1.66 بالمئة، إلى 17064.64 نقطة. وهوى سهم شركة إنفيديا بأكثر من 6.5 بالمئة، ليتراجع عن مستويات 107 دولارا للسهم، كما تراجع سهم شركة ألفابت، المالكة لشركة "غوغل" بأكثر من 2.6 بالمئة، ليصل إلى مستوى 168 دولارا للسهم.

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