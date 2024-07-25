نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع: غالبية الأوروبيين يشكون من انتشار الفساد في بلدانهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف مواطني الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن الفساد متفش في بلدانهم.

وجاء في التقرير الذي تضمن نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوروبارومتر الأوروبية أن أكثر من الثلثين (68%) يعتقدون أن الفساد مستشر على نطاق واسع في بلادهم.

وجاءت التعليقات الأكثر انتقادا من سكان اليونان (98%)، والبرتغال (96%)، ومالطا وسلوفينيا (95% لكل منهما)، في حين سجلت أدنى المعدلات في فنلندا (18%)، والدنمارك (26%)، ولوكسمبورغ (43%).

وأشار التقرير إلى أن 27% من المستطلعة آراؤهم قالوا إن الفساد يؤثر عليهم شخصيا في حياتهم المعيشية.

من ناحية ثانية، يعتقد 65% من المشاركين أن الفساد لا يكافح بشكل كاف على المستويات العليا، في حين أن 57% لا يعتقدون أن حكوماتهم تتخذ إجراءات فعالة لمكافحة الفساد.

وتم إجراء الاستطلاع بمشاركة 26.4 ألف مقيم في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تزيد أعمارهم عن 15 عاما.

